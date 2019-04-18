Россия поборется против санкций США в Латинской Америке

По его словам, Вашингтон пытается оказывать абсолютно противозаконное и нелегитимное воздействие на страны Латинской Америки. При этом открыто говорится про изменение политического курса «в нужном Вашингтону направлении», подчеркнул замминистра.

Рябков добавил, что подобные действия в отношении союзников и стратегических партнеров России неприемлемы. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они почувствовали нашу поддержку», — добавил дипломат.

17 апреля США ввели санкции в отношении венесуэльского Центробанка . Указывалось, что это в том числе предупреждение для других государств, которые поддерживают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро . В тот же день было объявлено о мерах в отношении моратория на исполнение закона, дающего право подавать иски по собственности, которую изъяли у граждан США после кубинской революции. Вашингтон решил, что после 2 мая не будет продлевать запрет.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео называл призывы Москвы о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными. По его словам, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны.