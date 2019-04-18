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Россия поборется против санкций США в Латинской Америке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия намерена бороться за снятие санкций США, введенных в отношении Кубы и Венесуэлы. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон пытается оказывать абсолютно противозаконное и нелегитимное воздействие на страны Латинской Америки. При этом открыто говорится про изменение политического курса «в нужном Вашингтону направлении», подчеркнул замминистра.
Рябков добавил, что подобные действия в отношении союзников и стратегических партнеров России неприемлемы. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они почувствовали нашу поддержку», — добавил дипломат.
17 апреля США ввели санкции в отношении венесуэльского Центробанка. Указывалось, что это в том числе предупреждение для других государств, которые поддерживают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В тот же день было объявлено о мерах в отношении моратория на исполнение закона, дающего право подавать иски по собственности, которую изъяли у граждан США после кубинской революции. Вашингтон решил, что после 2 мая не будет продлевать запрет.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео называл призывы Москвы о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными. По его словам, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой Мадуро.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Николас Мадуро , Сергей Рябков , МИД , ЕС , Центральный банк России , РИА Новости , Венесуэла , Куба
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