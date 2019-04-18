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Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная изоляция полуострова Крым является мифом, заявила на брифинге в Ялте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Брифинг проходит на полях Ялтинского международного экономического форума. Это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму.
"Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий", — заявила Захарова.
Она отметила широкий состав участников форума, которые приехали в Крым из-за рубежа. В 2018 году в Крыму встречали представителей 60 иностранных делегаций, а на самом полуострове проведено более 40 международных мероприятий. В этом году число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира.
"Изоляция Крыма — это миф", — сказала Захарова.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РИА Новости Крым выступает генеральным региональным информационным партнером.
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Политика , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Республика Крым
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