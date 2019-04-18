Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

Брифинг проходит на полях Ялтинского международного экономического форума. Это ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму.

"Наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума. Есть лжефорумы, а это настоящий", — заявила Захарова.

Она отметила широкий состав участников форума, которые приехали в Крым из-за рубежа. В 2018 году в Крыму встречали представителей 60 иностранных делегаций, а на самом полуострове проведено более 40 международных мероприятий. В этом году число участников форума превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира.

"Изоляция Крыма — это миф", — сказала Захарова.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РИА Новости Крым выступает генеральным региональным информационным партнером.