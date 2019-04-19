Порошенко назвал Зеленского «проводником олигархов» 

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе дебатов заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является «проводником олигархов». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, Зеленский хочет отдать Украину на «растерзание олигархам».
Он также добавил, что в частность, речь идет об украинском олигархе Игоре Коломойском.
Порошенко подчеркнул, что 21 апреля Украине необходимо сделать «правильный выбор».
Ранее сообщалось, что 22 тысячи человек пришли на дебаты Порошенко и Зеленского.
На стадионе «Олимпийский» в Киеве в дебатах сошлись Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Что говорят друг другу оппоненты и что происходит на арене, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн трансляции.