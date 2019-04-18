Зеленский назвал Путина врагом

Отмечается, что журналисты спросили шоумена, считает ли он Путина врагом.

"Конечно", — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.