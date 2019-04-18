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КНДР испытала новое оружие, чтобы напомнить миру о себе, считает Шаманов 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие, чтобы напомнить о себе всем странам, считает глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян испытал новое тактическое управляемое оружие. На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
"Обо всех испытаниях, согласно международным конвенциям, необходимо уведомлять… Сегодня ракетные технологии требуют особого внимания. В связи с тем, что разрушены основы ДРСМД, сегодня проводится ряд мероприятий военно-технического характера по выстраиванию формата новых соглашений, скорее всего, они будут многосторонними", — сказал Шаманов журналистам в четверг.
Среди этих стран, отметил политик, кроме России, США и КНР будут страны, обладающие технологиями, к ним относится и КНДР.
"Проведение этой страной таких испытаний, конечно, это определенное напоминание, что вы ж о нас тоже не забудьте… Это напоминание о себе всем", — сказал парламентарий.
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , Владимир Шаманов , Госдума , КНДР , Южная Корея , Пхеньян
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