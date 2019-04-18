«Сама напросилась»: зачем в Москву едет президент Эстонии? 

В Москву с рабочим визитом 18 апреля приезжает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Официальный повод — участие главы государства в церемонии открытия после реставрации здания посольства Эстонской Республики. Однако не так давно стало известно, что Таллин запросил у Москвы встречу еще и с Владимиром Путиным. И получил на нее согласие.
Главная цель встречи — познакомиться поближе и обсудить насущные вопросы, однако каких-то конкретных решений по итогам переговоров ожидать не следует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин на встрече с коллегой постарается развеять опасения Эстонии в сфере безопасности. Песков также отметил, что между Россией и Эстонией существует дефицит общения, особенно на высшем уровне. Чего можно ждать от визита?
Комментарий Георгия Бовта:
Когда примерно три недели назад президент Эстонии Керсти Кальюлайд запросила встречи с Путиным, это само по себе стало небольшой сенсацией. Дело в том, что сама она не далее как в декабре минувшего года заявила: «Я в одном случае поеду совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор. В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить».
Однако договор о границе до сих пор не ратифицирован, поэтому поводом для визита стало окончание реставрации здания посольства в Кисловском переулке. История с договором о границе, кстати, давняя и довольно запутанная. Даже можно сказать, запущенная. И возможно, Кальюлайд как раз хочет подтолкнуть процесс.
В январе в эстонском парламенте Консервативная народная партия пыталась вообще прервать процесс ратификации пограничного договора с Россией на том основании, что подписанный в 2014 году документ отдает соседу территории за Нарвой и часть Печор, не предусматривая никакой компенсации для Эстонии. Предложение, впрочем, не прошло.
Первоначально эстонско-российский договор о госгранице был подписан в 2005 году. Однако в ходе ратификации Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Тогда к Эстонии отошла часть российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне в Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне район Псковской области).
В 1944 году эти территории были возвращены в состав РСФСР. Новый договор был подписан уже в 2014 году, с добавлением положений об отсутствии территориальных притязаний друг к другу. Ни одна сторона пока договор не ратифицировала.
Впрочем, по большому счету, возможно, эстонский лидер едет в Москву, чтобы просто как-то попытаться растопить толстый лед в наших отношениях. Последний раз президент Эстонии, тогда это был Тоомас Хендрик Ильвес, посещал Россию в 2011 году, да и то для участия в освящении церкви Святого Иоанна в Петербурге. Последний саммит с участием того же Ильвеса и президента Дмитрия Медведева прошел в июне 2008 года в Ханты-Мансийске.
За прошедшие годы Россия практически прекратила транзит грузов через страны Балтии, используя свои порты, в том числе в Усть-Луге. Из-за этого только Эстония теряет примерно 500 млн евро в год. Экономическое сотрудничество между нашими странами вообще, мягко говоря, не расцветает, зато Таллин всячески крепит военное сотрудничество с НАТО и США.
Однако при этом нынешний эстонский лидер, в отличие от других своих балтийских коллег, никогда особо не напирала на резкую антироссийскую риторику. Она, пожалуй, единственная из лидеров стран Балтии, кто обменивается с Путиным официальными посланиями и поздравлениями по случаю национальных праздников.
Намерение Кальюлайд ехать в Москву, да еще организовав визит таким странным с точки зрения протокола образом, вызвало критику со стороны ряда эстонских политиков. Кто-то даже назвал это недостойным поступком, а просьбу о встрече с Путиным посчитал унизительной. Да и вообще, мол, разговаривать все равно не о чем, а визит возник «на пустом месте».
Судя по всему, инициатива эстонского лидера стала и для Москвы некоторой неожиданностью. Мы привыкли, что с балтийских берегов давно уже ничего, кроме рассказов о страшной русской угрозе и агрессии, которым надо давать отпор с помощью НАТО и Америки, не слышно. Так что предложение просто встретиться и поговорить уже можно считать определенным прорывом в санкционной блокаде с той стороны.
Никаких конкретных договоренностей, судя по всему, действительно ждать не стоит, иначе их бы готовили заранее. Просто эстонский лидер хочет попробовать если не заново «прорубить окно» в Россию там, где все уже заросло паутиной взаимного недоверия и даже враждебности, то хотя бы приоткрыть форточку. Ну и, видимо, все же решить вопрос с ратификацией договора о границе. А то, мало ли, вдруг русские танки нападут? А границы как бы и нет.