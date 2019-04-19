Свердловские чиновники оказались в разы беднее своих супругов и детей

На сайте правительства Свердловской области опубликованы декларации заместителей губернатора и министров за 2018 год.

Согласно этим документам, вице-губернатор Сергей Бидонько заработал в 2018 году 4 миллиона 558 тысяч рублей. Он владеет земельным участком площадью 2171 квадратный метр, жилым домом площадью 331 квадратный метр, квартирой площадью 171 квадратный метр. Машину вице-губернатор паркует в гараже площадью 14 квадратных метров. Помимо этого, чиновнику принадлежит нежилое помещение площадью 4,6 квадратного метра. У супруги и несовершеннолетнего ребенка Бидонько нет ни собственных доходов, ни собственного имущества.

Министр образования Юрий Биктуганов — обладатель дорогого автомобиля Mercedes-Benz ML350 4MATIC. При этом он пользуется относительно скромным жилым домом (площадью 47 квадратных метров) и имеет в совместной собственности квартиру (94 квадратных метра). Доход супруги министра составил в 2018 году 1 миллион 23 тысячи рублей. Она — обладательница земельного участка площадью 639 квадратных метров, жилого дома (47 квадратных метров), квартиры площадью 50 квадратных метров и долей в квартире площадью 94 квадратных метра.

Доход министра строительства Михаила Волкова составил 2 миллиона 385 тысяч рублей. Он ездит на Toyota Auris, обладает земельным участком площадью 1288 квадратных метров, долями в двух квартирах и нежилым помещением. У супруги Волкова есть два автомобиля. Один из них — старый ВАЗ-21061, второй — Mazda CX-9. При зарплате в 782 тысячи рублей у жены чиновника в индивидуальной собственности пять земельных участков площадью от 432 до 686 квадратных метров каждый, жилой дом, квартира и два нежилых помещения.

Министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев задекларировал доход в размере 2 миллионов 640 тысяч рублей. У него автомобиль Toyota Camry, земельный участок площадью 1242 квадратных метра и квартира площадью 97,7 квадратного метра. У супруги чиновника при официальном доходе в 2 миллиона 69 тысяч рублей нет собственного имущества.

У министра социальной политики Андрея Злоказова при доходе в 4 миллиона 294 тысячи рублей есть только квартира площадью 59,2 квадратного метра. Его жена заработала за год в четыре раза больше — 17 миллионов 798 тысяч рублей. Она ездит на Cadillac GMT 166 SRX, владеет земельным участком площадью 1890 квадратных метров, жилым домом (393 квадратных метра), квартирой (136 квадратных метра) и гаражом (52 квадратных метра).

Зарабатывает меньше супруги и заместитель губернатора Сергей Зырянов. Он получил в 2018 году 4 миллиона 873 тысячи рублей, его супруга — 31 миллион 777 тысяч рублей. Министр ездит на Mercedes S-350, его жена — на Porsche Cayenne. У министра в индивидуальной и долевой собственности шесть квартир (площадью от 65 до 227 квадратных метра), две из которых находятся в Болгарии. На него также записано четыре гаража площадью от 12 до 2206 квадратных метров, один из них в Болгарии. У жены министра два земельных участка, два жилых дома, две квартиры и десять нежилых помещений.

Скромный имущественный список оказался у министра инвестиций и развития Виктории Казаковой. При доходе в 2 миллиона 697 тысяч рублей у нее во владении всего один автомобиль BMW X6 и половина доли в квартире площадью 49,8 квадратного метра.

Министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов заработал в прошлом году 3 миллиона 335 тысяч рублей. Он водит автомобиль BMW X5 XDRIVE25D и живет в квартире площадью 86 квадратных метров, в которой чиновнику принадлежит 3/5 доли. Остальная часть этой квартиры — в собственности жены чиновника. Последняя также владеет второй квартирой площадью 54 квадратных метра и двумя гаражами.

У заместителя губернатора Павла Крекова при доходе в 4 миллиона 357 тысяч рублей есть одна квартира площадью 104 квадратных метра.

У министра общественной безопасности Александра Кудрявцева задекларирован доход в размере 3 миллиона 16 тысяч рублей. Он владеет автомобилем Toyota Highlander, снегоходом Bombardier Lynx и прицепом ПНВ 81012 Д. На нем записаны земельный участок площадью 1002 квадратных метра, жилой дом площадью 57 квадратных метров и доля в гаражном комплексе. Супруга министра обладает двумя третями квартиры площадью 122 квадратных метра. Ее доход — 1 миллион 215 тысяч рублей.

Министр природных ресурсов Алексей Кузнецов заработал 2 миллиона 863 тысячи рублей. У него доля в квартире, автомобиль Toyota Lexus LX 570, гараж и машино-место. На его жене числятся Toyota Lexus RX 350, индивидуальная квартира и доля во второй квартире.

Министр финансов Галина Кулаченко задекларировала доход в размере 4 миллионов 627 тысяч рублей. Она обладает квартирой площадью 119 квадратных метров и половиной квартиры площадью 133 квадратных метра У супруга министра при доходе в 3 миллиона 609 тысяч рублей есть три земельных участка (от 808 до 1077 квадратных метров), три жилых дома, гараж, баня, Volkswagen Touareg и Audi Q3.

Одним из наиболее обеспеченных членов правительства стал первый заместитель губернатора Алексей Орлов . Его доход — 9 миллионов 586 тысяч рублей. Ему принадлежат земельный участок (1681 квадратный метр), жилой дом (240 квадратных метров) и три гаража. В гаражах стоят Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоход Outlander MAX XT и два автоприцепа. Супруга Орлова заработала 2 миллиона 261 тысячу рублей. Она задекларировала две квартиры и одно нежилое помещение, автомобили BMW X4 и Hyundai Creta.

Министр промышленности Сергей Пересторонин — владелец гаража, квартиры площадью 156 квадратных метров и автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Его доход — 3 миллиона 10 тысяч рублей. Супруга министра при доходе в 614 тысяч рублей обладает автомобилем Porsche Cayenne Diesel, квадроциклом, двумя земельными участками, жилым домом. Помимо этого, ей принадлежат доли в двух квартирах, двух гаражах и автостоянке.

Общий доход министра Леонида Рапопорта составил 2 миллиона 572 тысячи рублей. У него доли в жилом доме, квартире, гараже и земельном участке. Министр владеет Toyota Land Cruiser 150. Его жена при заработке 549 тысяч рублей имеет в собственности Land Rover Discovery 3 и доли в трех квартирах.

У заместителя губернатора Азата Салихова при доходе в 4 миллиона 377 тысяч рублей нет собственного имущества.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заработал в общей сложности 2 миллиона 363 тысячи рублей, его жена — всего 16 тысяч рублей. У министра — квартира и гараж, у его супруги — два земельных участка, дом и нежилое помещение.

Министр культуры Светлана Учайкина заработала 2 миллиона 593 тысячи рублей, ее супруг — 28 миллионов 705 тысяч. У министра — квартира и доля в гараже. Главным достоянием ее мужа стал земельный участок площадью 900 тысяч квадратных метров.

У министра здравоохранения Андрея Цветкова сравнительно небольшой доход в 2 миллиона 336 тысяч рублей, автомобиль Nissan X-Trail 2.0 SE, земельный участок и доля в квартире. У его супруги — собственная квартира площадью 64 квадратных метра.

Заместитель губернатора Валерий Чайников зарегистрировал доход в размере 6 миллионов 281 тысячи рублей. На нем записаны квартира площадью 74 квадратных метра, машино-место и нежилое помещение.