Глава Крыма заявил, что санкции почти не влияют на экономику региона

Санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы Крыма , можно говорить лишь об упущенных возможностях, заявил глава республики Сергей Аксенов

"На развитие экономики и социальной сферы Крыма санкции практически не влияют. Об этом ясно свидетельствуют итоги пяти лет развития нашего региона в составе России. Это пример эффективного ответа на внешнее давление", — сказал РИА Новости Аксенов по случаю открытия Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, за первую российскую пятилетку сделано больше, чем за 23 "украинских" года, когда никаких санкций не было. "Как не было и иностранных инвестиций — инвесторов отпугивали коррупция украинских чиновников и плачевное состояние инфраструктуры", — подчеркнул глава республики.

Аксенов заявил, что в контексте санкций можно говорить об упущенных возможностях для крымских производителей в плане экспорта своих товаров на европейские рынки, особенно в плане развития портов и морских перевозок.

"Не секрет, что грузооборот крымских портов снизился", — подчеркнул глава республики.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходит с 18 по 20 апреля. Организаторы ожидают более 3 тысяч участников из порядка 100 стран мира. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партерном форума.