В Кремле обещали полистать доклад Мюллера

«Сначала предстоит пролистать [документ] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент России проинформирован о докладе.

Ранее в Вашингтоне прошла пресс-конференция, посвященная публикации полной версии доклада Мюллера. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы. Однако ни избирательный штаб нынешнего лидера Дональда Трампа , ни другие граждане США не были в сговоре с Москвой.

Российские власти не раз отвергали причастность к вмешательствам в выборы.