В Кремле обещали полистать доклад Мюллера 

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера об итогах расследования возможного вмешательства России в американские выборы предстоит просмотреть и оценить, стоит ли докладывать о нем президенту страны Владимиру Путину. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сначала предстоит пролистать [документ] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент России проинформирован о докладе.
Ранее в Вашингтоне прошла пресс-конференция, посвященная публикации полной версии доклада Мюллера. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы. Однако ни избирательный штаб нынешнего лидера Дональда Трампа, ни другие граждане США не были в сговоре с Москвой.
Российские власти не раз отвергали причастность к вмешательствам в выборы.