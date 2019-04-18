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В Кремле обещали полистать доклад Мюллера 

Lenta.ru + ещё 52 14 минут назад
Фото: J. Scott Applewhite / AP
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера об итогах расследования возможного вмешательства России в американские выборы предстоит просмотреть и оценить, стоит ли докладывать о нем президенту страны Владимиру Путину. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сначала предстоит пролистать [документ] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент России проинформирован о докладе.
Ранее в Вашингтоне прошла пресс-конференция, посвященная публикации полной версии доклада Мюллера. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы. Однако ни избирательный штаб нынешнего лидера Дональда Трампа, ни другие граждане США не были в сговоре с Москвой.
Российские власти не раз отвергали причастность к вмешательствам в выборы.
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Политика , Дмитрий Песков , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , США
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