Определен самый полезный депутат Госдумы

Коэффициент высчитывался на основе четырех базовых параметров. Первый — это индекс народного голосования на портале Deputat.club, показывающий возможности депутата мобилизовать сторонников. Кроме того, учитывались индекс медийности (данные о количестве упоминаний парламентария в ТВ— и радиоэфирах, прессе, интернете) и индекс активности депутата в Госдуме (данные о числе внесенных депутатом законопроектов и количестве его выступлений на пленарных заседаниях), сообщают «Известия».

Также учитывался экспертный индекс, который составляется политологами, политтехнологами, политическими журналистами. Они оценивали депутатов по качеству работы с жителями в регионах, с местными и региональными элитами и властями.