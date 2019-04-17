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Определен самый полезный депутат Госдумы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев представили результаты глобального исследования, в которым подсчитан коэффициент полезности всех депутатов Госдумы.
Коэффициент высчитывался на основе четырех базовых параметров. Первый — это индекс народного голосования на портале Deputat.club, показывающий возможности депутата мобилизовать сторонников. Кроме того, учитывались индекс медийности (данные о количестве упоминаний парламентария в ТВ— и радиоэфирах, прессе, интернете) и индекс активности депутата в Госдуме (данные о числе внесенных депутатом законопроектов и количестве его выступлений на пленарных заседаниях), сообщают «Известия».
Также учитывался экспертный индекс, который составляется политологами, политтехнологами, политическими журналистами. Они оценивали депутатов по качеству работы с жителями в регионах, с местными и региональными элитами и властями.
В итоге самым полезным депутатом оказалась Ирина Яровая («Единая Россия»), на втором месте — Анатолий Аксаков из «Справедливой России», тройку лидеров замкнул Антон Гетта («Единая Россия»). На последнем, 441-м месте оказался депутат от КПРФ Михаил Берулава, который получил мандат только в апреле, после смерти Жореса Алферова.
Рейтинг подсчитывался в шестой раз. В 2018 году тройку лидеров рейтинга возглавили представители фракции «Единая Россия»: Павел Крашенинников, Андрей Макаров и Ирина Яровая.
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Комментарии26
Политика , Анатолий Аксаков , Жорес Алферов , Михаил Берулава , Алексей Мартынов , Дмитрий Гусев , Павел Крашенинников , Ирина Яровая , Андрей Макаров , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , газета "Известия"
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