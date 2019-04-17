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Путин призвал менять систему управления «без революций» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН: НУЖНО ДВИГАТЬСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ, ШАШКОЙ МАХАТЬ НЕЛЬЗЯ
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Политика , Оружие , РИА Новости
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