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Путин призвал менять систему управления «без революций»
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ПУТИН: НУЖНО ДВИГАТЬСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ, ШАШКОЙ МАХАТЬ НЕЛЬЗЯ
РИА НОВОСТИ
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