Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило президенту США Дональду Трампу фальшивые изображения детей, якобы пострадавших от отравления нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери, и якобы погибших там уток. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь посольства РФ Лондоне. Таким образом он прокомментировал общественный резонанс, который вызвала опубликованная в газете The New York Times статья с изложением факта давления на Трампа со стороны американских спецслужб при вынесении решения о высылке из США 60 российских дипломатов.
"Очевидно, не обошлось без прямого подлога: ЦРУ представило президенту фальшивые фотографии — либо изготовленные самостоятельно, либо полученные от британских коллег. Призываем британские власти срочно внести ясность в данный вопрос", — заявил сотрудник российской дипмиссии.
Говоря о том, ответила ли британская сторона на поданный накануне запрос посольства о достоверности информации об отравлении детей и гибели уток, пресс-секретарь сказал, что "в столь сжатые сроки ожидать реакцию официального Лондона было бы чересчур оптимистично", так как несколько десятков запросов, ранее направленных диппредставительством британским властям по различным аспектам инцидента в Солсбери, остались вовсе без ответа.
"Между тем, — продолжил дипломат, — сегодня в СМИ появилось заявление руководителя управления здравоохранения графства Уилтшир Трейси Дашкевич, согласно которому в результате инцидента 4 марта 2018 года не пострадали ни дети, ни животные".
Пресс-секретарь также добавил, что аналогичную информацию распространил и телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в спецслужбах.
"Таким образом вопрос о том, на каких основаниях руководство США (да и Великобритании) принимало решения в развитие инцидента в Солсбери, лишь приобретает дополнительную актуальность", — подчеркнул представитель посольства РФ.
Статья в New York Times
Как сообщила во вторник газета The New York Times, Трамп первоначально не хотел санкционировать прошлогоднюю высылку 60 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако передумал под влиянием доводов, представленных директором ЦРУ Джиной Хэспел. Последняя перечислила Трампу варианты мер по отношению к РФ, включая выдворение десятков российских дипломатов, а заместитель главы ЦРУ показала президенту полученные от британских коллег снимки детей, госпитализированных якобы в результате поражения боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", а также фото уток, убитых этим же средством. Как пояснили источники газеты, снимки произвели сильное впечатление на Трампа, который в конце совещания одобрил наиболее жесткий вариант мер против РФ.