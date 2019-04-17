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Украинский министр обвинил Кремль в «сталинизации» россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил российские власти в «сталинизации» населения страны. Об этом он написал в своем Facebook.
Комментируя результаты социологических опросов касательно отношения россиян к Иосифу Сталину, Климкин написал, что хорошее отношение к сталинскому периоду в истории искусственно воспитывалось властями начиная с 2014 года.
Министр считает, что российские власти воспитывают культ Сталина для оправдания «собственного культа "сильной руки"». «Зомбированные, дегуманизированные общества сами становятся опасными, способными по приказу режима вершить большое зло», — резюмировал министр.
Ранее сообщалось, что суммарный уровень одобрения или безразличия к Сталину среди россиян достиг 77 процентов. Кроме того, 51 процент респондентов относятся к руководителю советского государства с восхищением, уважением или симпатией.
При этом на 12 процентов выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю. Также 70 процентов россиян считают, что Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в жизни страны. С 2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к советскому вождю.
В январе Климкин заявлял, что расстроен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире. По его словам, в эфире украинских каналов остается много советских фильмов, но все же их показывают реже, чем в прошлом году.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Павел Климкин
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