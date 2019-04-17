Портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает расти, несмотря на санкции, сейчас он оценивается в 54,5 миллиарда долларов, более 100 государств относятся к партнерам России в этой сфере, заявил глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
"Качество и надежность российского оружия хорошо известны во всем мире, именно поэтому он подвергается различным санкциям. Несмотря на санкции, которые, очевидно, во многом продиктованы вопросами конкуренции, портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает оставаться на весьма высоком уровне. Сейчас он оценивается в 54,5 миллиарда долларов. Среди партнеров России — более 100 государств", — сообщил Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.