Россия не допустит подрыва мандата миссии ООН в Косово

"Мы ощущаем, что Запад пытается заставить секретариат ООН внести некие предложения, которые будут подрывать мандат миссии ООН в Косово. Это будет прямой удар по резолюции 1244, и мы будем делать все, чтобы эта провокационная задумка не состоялась", — заявил он на пресс-конференции после встречи с сербским коллегой Ивицой Дачичем.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО . В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.