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Россия не допустит подрыва мандата миссии ООН в Косово 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва будет делать все, чтобы попытки Запада сорвать мандат миссии ООН в Косово не состоялись, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ощущаем, что Запад пытается заставить секретариат ООН внести некие предложения, которые будут подрывать мандат миссии ООН в Косово. Это будет прямой удар по резолюции 1244, и мы будем делать все, чтобы эта провокационная задумка не состоялась", — заявил он на пресс-конференции после встречи с сербским коллегой Ивицой Дачичем.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Политика , В мире , Сергей Лавров , МИД , ЕС , НАТО , Москва
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