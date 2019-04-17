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Правительству России предрекли кадровые перестановки 

Lenta.ru + ещё 5 33 минуты назад
В ближайшие месяцы в правительстве России могут произойти кадровые перестановки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Сразу несколько источников издания в госструктурах утверждают, что в мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудит свою отставку с президентом. Уточняется, что что «вероятность ее ухода крайне велика», при этом она может возглавить Пенсионный фонд России.
Собеседники газеты также рассказали, что в случае ухода Матвиенко кресло председателя верхней палаты парламента может достаться Сергею Нарышкину. Он с 2011 по 2016 годы был спикером Госдумы, а затем возглавил Службу внешней разведки России.
7 апреля в интервью для документального фильма «Валентина» Матвиенко призналась, что не решалась занять пост губернатора Санкт-Петербурга в течение нескольких недель. По ее словам, Путин звонил ей раз в неделю в течение месяца и уточнял, готова ли она пойти на выборы. Она в ответ предлагала ему подыскать другую кандидатуру на этот пост. Позднее президент пояснил журналистам, что искал эффективного управленца и увидел его в Матвиенко.
Утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор Рауф Арашуков. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
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Политика , Видео , Валентина Матвиенко , Сергей Нарышкин , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , Газета "Коммерсантъ"
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