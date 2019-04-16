На заявление о «нормандской четверки» высказались в Кремле

Уточняется, что Порошенко заявил, что саммит, вероятно, может состояться во время мероприятий, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

По словам Пескова, президент России пока не собирается в июне в Нормандию.

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал сроки встречи лидеров "нормандской четверки".