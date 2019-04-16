МИД обвинил Украину в использовании ситуации вокруг Керченского пролива

Киевские власти используют ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ , во внутриполитических целях, заявляет МИД России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

"В связи с информацией о задействовании Украиной предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур урегулирования споров в отношении инцидента, связанного с провокацией в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, МИД России заявляет следующее. Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую вследствие неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях", — сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с ходатайством о предписании временных мер, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения консультаций.

"Российская сторона остается открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с данным инцидентом, о чем Украина была официально проинформирована нотами МИД России", — говорится в заявлении российского МИД.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ . Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.