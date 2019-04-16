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СМИ назвали новую дату приезда Ким Чен Ына в Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын может прибыть во Владивосток на саммит с президентом России Владимиром Путиным 23 апреля, передает ТАСС со ссылкой на южнокорейское телевидение.
По имеющимся данным, в расписании международного аэропорта Владивосток во вторник, 23 апреля, в 11.00 по местному времени (04.00 мск) появился незапланированный рейс самолета Ту-204 из Пхеньяна. При этом отмечается, что регулярные рейсы между двумя городами летают по понедельникам и пятницам.
В пресс-службе российского аэропорта незапланированный рейс назвали "дополнительным" и посоветовали обратиться к северокорейской авиакомпании Air Koryo, которая, в свою очередь, опровергла наличие рейса 23 апреля.
Ранее южнокорейское информационное агентство "Ренхап" сообщило, что Ким Чен Ын может приехать в Россию 24 апреля.
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Политика , В мире , Чен Ким , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Владивосток , КНДР
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