СМИ назвали новую дату приезда Ким Чен Ына в Россию

По имеющимся данным, в расписании международного аэропорта Владивосток во вторник, 23 апреля, в 11.00 по местному времени (04.00 мск) появился незапланированный рейс самолета Ту-204 из Пхеньяна. При этом отмечается, что регулярные рейсы между двумя городами летают по понедельникам и пятницам.

В пресс-службе российского аэропорта незапланированный рейс назвали "дополнительным" и посоветовали обратиться к северокорейской авиакомпании Air Koryo, которая, в свою очередь, опровергла наличие рейса 23 апреля.

Ранее южнокорейское информационное агентство "Ренхап" сообщило, что Ким Чен Ын может приехать в Россию 24 апреля.