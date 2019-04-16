Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", — сказал глава государства.

Об основах госполитики

Путин потребовал привести в соответствие духу времени основы госполитики в области освоения космоса до 2030 года.

"Нужно актуализировать основы государственной политики России в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, внести в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом современных мировых тенденций", — сказал он.

Путин уточнил, что имеет в виду и другие нормативно-правовые документы, в том числе и Стратегию развития госкорпорации "Роскосмос"

Глава государства заметил, что отечественная система спутниковой связи, оптической и радиолокационной съемки Земли, сбора метеоданных уступает зарубежным конкурентам по качеству и надежности, времени работы на орбите аппаратов. По его мнению, изменить эту ситуацию можно за счет ощутимого кадрового, технологического, производственного потенциала ракетно-космической отрасли. Путин заявил, что в первую очередь нужно "сформировать амбициозные, но сугубо реалистичные планы и цели, увязать стратегические задачи развития с возможностями предприятий и конструкторских бюро".

Глава государства потребовал уделить самое серьезное внимание формированию опережающего научно-технического, технического и производственного задела на долгосрочную перспективу. "С этой целью необходимо вести постоянный мониторинг процесса разработки и внедрения передовых технологий, которые позволяют совершить прорыв в создании космической техники нового поколения", — сказал президент. По его мнению, важно найти механизмы инновационного развития отрасли, сосредоточить финансовые, организационные, кадровые и административные ресурсы на приоритетных направлениях, предлагать новые формы государственно-частного партнерства.

Говоря о кадрах, Путин напомнил, что за последние годы были приняты меры для привлечения на предприятия, НИИ и КБ молодых профессионалов, в результате чего ситуация с кадрами начала постепенно выправляться. Глава государства призвал и в дальнейшем стимулировать приток и сохранение в отрасли талантливых и молодых специалистов. В том числе он упомянул создание максимально комфортных условий для жизни, а также систему стипендий и грантов.