«Не имеют обоснований»: Путин раскритиковал космическую отрасль

Президент России Владимир Путин подверг критике авторов российских космических проектов, уличив их в необоснованном завышении ценовых параметров, которые ведут к излишнему растрачиванию бюджетных средств, сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, также разработчики нередко устанавливают неоправданные временные рамки реализации проектов, которые ведут к срыву сроков запуска ракет.

При этом Путин отметил, что главная задача на сегодня — развитие наземной инфраструктуры: в частности президент указал на необходимость завершения строительства второй очереди космодрома «Восточный», где «ни одна компания не берётся за работу из-за (завышенных) расценок».

«Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — заявил глава государства.

По информации ТАСС, российский лидер призвал завершить реорганзацию Роскосмоса и приступить к активному решению проблем, которые затрудняют достижение ощутимых результатов в космической отрасли.

"Например, закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного обоснования, в итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последние годы?" — поинтересовался Владимир Путин.

Кроме того, президент потребовал актуализировать основы госполитики в области освоения космоса до 2030 года.