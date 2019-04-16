Россия упростит выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут получить возможность в упрощенном порядке входить в гражданство РФ. Вопрос уже проработан и для его узаконивания нужен соответствующий указ президента России, который может быть издан сразу после президентских выборов на Украине, сообщает «Коммерсант».

Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил, что «такой указ может быть подписан сразу после выборов». Парламентарий добавил, что может возникнуть «какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины».

В марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на форуме в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине угрожает национальной безопасности страны и может привести к исчезновению украинской нации.

Он добавил, что ежегодно на заработки за границу уезжают около 9 млн человек, при этом 3,2 млн постоянно работают за рубежом, и большинство этих украинцев не собираются возвращаться на родину, передает ФАН.

В начале нынешнего года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине». Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис. В нем говорится, что ПАСЕ встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины.

В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Также в январе президент Украины Петр Порошенко поручил проверять всех жителей страны на полиграфе, чтобы выявить тех, кто сотрудничает с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

Силовик, кстати, в данный сбежавший с Украины — по сообщениям СМИ, заявил, что в Одессе уже разработали специальную программу, схожую с работой полиграфа. Теперь остается проверить около 42 миллионов человек, проживающих на Украине.

«Придется пропустить (через полиграф. — «Газета. Ru») все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», — добавил глава надзорного ведомства.

Также он отметил, что проверять будут абсолютно всех граждан. Он указал, что если этого не сделать, то в стране возрастет социальная напряженность.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении поправок в Закон «О гражданстве РФ», подразумевающих упрощение получения российского гражданства для соотечественников. Изменения вступили в силу 29 марта 2019 года. Ранее документ одобрила Госдума.

«Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. Как отметили в Государственной Думе, в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины», — говорилось в комментарии нижней палаты парламента.

Это, как подчеркивают авторы закона, позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников — теперь они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.

Это, в свою очередь, «позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав», говорилось в пояснительной записке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данные изменения позволят главе российского государства поддержать соотечественников на Украине, передает НСН.