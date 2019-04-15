«Помпео перепутал должность»: МИД об обвинениях США в адрес России

российском МИДе прокомментировали заявления американского госсекретаря Майка Помпео, который обвинил российскую сторону во "вмешательстве" России в дела Венесуэлы без разрешения властей страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ведомстве сочли его слова неприемлемыми, а также усомнились в том, что он видит возможность для российско-американского диалога при текущем положении дел.

"Резкая, недружественная, даже агрессивная тональность этих заявлений создает впечатление, что господин Помпео перепутал свою нынешнюю должность", — заметили в ведомстве.

Уточняется, что как дипломат Помпео должен не сжигать мосты, а на международном уровне способствовать поиску консенсуса для решения проблем.

Ранее Помпео заявил, что Россия якобы "вмешалась" в дела Венесуэлы.