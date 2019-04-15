В Госдуме оценили слова Порошенко о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией

«Коррупционная составляющая на Украине не просто не в порядке, она процветает. Именно поэтому Порошенко сейчас может заявлять что-угодно и кому-угодно. Я не вижу, чтобы у него в стране кого-то привлекали к уголовной ответственности за эти преступления», — заявил депутат.

Калашников также отметил, что данные заявления президента Украины — «песня для очень наивного телезрителя и читателя».

Ранее Порошенко заявил, что Украина прогрессирует в борьбе с коррупцией.

По его словам, наибольшие упрёки к власти касаются именно данной проблемы, и он согласен с этой критикой.