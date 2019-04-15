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В Госдуме оценили слова Порошенко о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна прогрессирует в борьбе с коррупцией.
«Коррупционная составляющая на Украине не просто не в порядке, она процветает. Именно поэтому Порошенко сейчас может заявлять что-угодно и кому-угодно. Я не вижу, чтобы у него в стране кого-то привлекали к уголовной ответственности за эти преступления», — заявил депутат.
Калашников также отметил, что данные заявления президента Украины — «песня для очень наивного телезрителя и читателя».
Ранее Порошенко заявил, что Украина прогрессирует в борьбе с коррупцией.
По его словам, наибольшие упрёки к власти касаются именно данной проблемы, и он согласен с этой критикой.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Калашников Леонид Иванович , Госдума
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