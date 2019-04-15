Москва пока не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из сложившегося в отношениях с РФ тупика, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Сотрудничество страны с альянсом сейчас полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии, добавил дипломат.
"Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — заявил он.