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Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО, заявили в МИД 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Москва пока не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из сложившегося в отношениях с РФ тупика, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Сотрудничество страны с альянсом сейчас полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии, добавил дипломат.
"Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — заявил он.
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Политика , Армия , Видео , Александр Грушко , МИД , НАТО , РИА Новости , Москва
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