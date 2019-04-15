Делегация депутатов Госдумы 16 апреля посетит группировку войск Вооруженных сил РФ в Сирии, чтобы поздравить военных с наступающим Днем Победы, сообщил РИА Новости первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.
"Я решил организовать поездку в Сирийскую Арабскую Республику, естественно, при взаимодействии с министерством обороны и его поддержкой этот вопрос согласовывался… Завтра планируем вылетать туда, чтобы поздравить наших военнослужащих с приближающимся Днем Победы. Хотим вручить им благодарственные письма", — сказал Шерин.
По его словам, в состав делегации вошли лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, депутаты от ЛДПР Данил Шилков и Алексей Диденко, представители фракции КПРФ Александр Ющенко и Павел Дорохин, а также депутат от "Единой России" Юрий Швыткин.
Как пояснил Шерин, цель поездки — "морально поддержать военных, поздравить с наступающим праздником".