Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы

По данным дипломатического источника, знакомого с ситуацией, за два года невыплат Россия накопила долг в 60 миллионов евро.

Россия готова заплатить взносы в Совет Европы , а также вернуть набежавший за два года невыплат долг, однако для этого Парламентская ассамблея организации должна выполнить одно условие. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, ПАСЕ должно устранить угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года», — заявил сенатор в разговоре с «Известиями».

Также Косачев подчеркнул, что Совету Европы необходима реформа в части прав делегаций. Так, по его мнению, каждая из них должна иметь гарантированное право голоса.

По данным дипломатического источника, знакомого с ситуацией, за два года Россия накопила долг в 60 миллионов евро.

О необходимости возвращения России и расширении прав ее делегации говорят и в самом ПАСЕ. По мнению французского депутата Оливье Бехта, РФ должна иметь возможность выбирать генсекретаря совета и судей ЕСПЧ