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СМИ назвали дату вероятной встречи Путина и Ким Чен Ына 

360tv.ru + ещё 3 56 минут назад
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может в конце апреля приехать в Россию. «Долгожданная встреча» с президентом Владимиром Путиным, вероятно, состоится во Владивостоке, сообщило южнокорейское агентство Ренхап, ссылаясь на собственные источники.
Агентство отмечает, что Владимир Путин посетит Владивосток перед визитом в Пекин 26–27 апреля. В столице Китая должен пройти форум «Один пояс, один путь», в котором российский лидер планирует принять участие.
По данным Ренхап, в это же время во Владивосток прибудет и Ким Чен Ын ради проведения давно запланированной личной встречи. Источник агентства утверждает, что саммит «весьма вероятно действительно состоится». Также отмечается, что лидер Северной Кореи ищет поддержки со стороны Владимира Путина после провальной встречи в Ханое с Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце марта заявил, что визит Ким Чен Ына «давно обсуждается и готовится». При этом конкретные сроки названы не были. В сентябре 2018 года главы двух стран могли встретиться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), но лидер КНДР не приехал.
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Комментарии16
Политика , В мире , Дмитрий Песков , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , КНДР
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