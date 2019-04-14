Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву

Вопреки ноте Киева: немцы приедут оценить Крым

Крыму рассказали, что делегация немецкого парламента приедет на Ялтинский форум вопреки протестам Киева.

«МИД Украины заявил ноту протеста по отношению к участию политиков из Германии, но заявил устно. При этом украинская сторона выразила свое мнение достаточно некорректно. Делегация все равно приедет и примет участие в форуме, но в виде частных лиц, такое решение приняли в бундестаге», — сообщил представитель крымского парламента Юрий Гемпель телеканалу «Звезда».

Он добавил, что немецкие политики партии считают требования Киева несуразными. Они нарушают права на свободное передвижение по Европе. Кроме того, немцам нечего бояться, кроме въездного запрета на Украину — страну, которая считается одной из самых опасных в мире.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое ежегодно проводится в России. Пятый по счету форум запланирован на 17-20 апреля. Киев с его территориальными притязаниями требует от иностранных делегаций не приезжать в Ялту.

Ранее украинская сторона выразила ноту протеста в адрес немецкой делегации на Ялтинском международном экономическом форуме.