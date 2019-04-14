Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва участия Германии в ялтинском экономическом форуме

Представители германских политических партий готовились к негативной реакции украинской стороны.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал «Звезде» ситуацию с тем, что украинская сторона выдвинула ноту протеста в адрес немецкой делегации на Ялтинском Международном Экономическом Форуме. По словам координатора визита, данное действие было выполнено некорректно.

«МИД Украины заявил ноту протеста по отношению к участию политиков из Германии, но заявил устно. При этом, украинская сторона выразила свое мнение достаточно некорректно. Делегация все равно приедет и примет участие в форуме, но в виде частных лиц, такое решение приняли в Бундестаге», — рассказал Гемпель.

Также он отметил, что представители партии «Левых» готовились к такой реакции со стороны Украины и согласились с тем, что это нарушает их права на передвижение, но, в свою очередь, подчеркнули при этом еще одно обстоятельство.

«В целом для них не критично не посещать ту Украину, которая сегодня имеет таких чиновников и политиков высокого ранга», — процитировал Гемпель заявление немецких политиков.