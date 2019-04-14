Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву

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В Крыму обвинили Украину в попытке срыва участия Германии в ялтинском экономическом форуме 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Представители германских политических партий готовились к негативной реакции украинской стороны.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал «Звезде» ситуацию с тем, что украинская сторона выдвинула ноту протеста в адрес немецкой делегации на Ялтинском Международном Экономическом Форуме. По словам координатора визита, данное действие было выполнено некорректно.
«МИД Украины заявил ноту протеста по отношению к участию политиков из Германии, но заявил устно. При этом, украинская сторона выразила свое мнение достаточно некорректно. Делегация все равно приедет и примет участие в форуме, но в виде частных лиц, такое решение приняли в Бундестаге», — рассказал Гемпель.
Также он отметил, что представители партии «Левых» готовились к такой реакции со стороны Украины и согласились с тем, что это нарушает их права на передвижение, но, в свою очередь, подчеркнули при этом еще одно обстоятельство.
«В целом для них не критично не посещать ту Украину, которая сегодня имеет таких чиновников и политиков высокого ранга», — процитировал Гемпель заявление немецких политиков.
Ранее депутат Бундестага Штефан Койтер заявил, что санкции Евросоюза против России по поводу Крыма не приведут ни к чему хорошему, и призвал отменить их. Также во время заседания программного комитета V Ялтинского международного экономического форума он сообщил, что новости в немецких СМИ по поводу Крыма не соответствуют действительности.
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Комментарии11
Политика , Видео , Конфликты , Украина , Бундестаг , МИД , ЕС , Германия , Республика Крым
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