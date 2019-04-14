Эхо катастрофы: куда привело Польшу расследование Смоленска (Європейська правда, Украина)

9 лет тому назад, когда Качиньский вместе со своей женой, сотрудниками администрации и высшим военным руководством страны направлялись в Смоленск, чтобы принять участие в траурной церемонии по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела, произошла авиационная катастрофа.

Данное событие, во-первых, являлось беспрецедентной трагедией для Польши , породив вокруг себя огромное количество теорий заговора.

Как результат — тема этой катастрофы стала самостоятельным фактором, влияющим как на внутреннюю, так и на внешнюю политику Польши.

Расследование против «бывших»

В 2015 году, когда правительство «Права и справедливости» пришло к власти в Польше, Ярослав Качиньский , родной брат погибшего президента, активно апеллировал к электорату, заявляя, что их политика будет продолжением дела, начатого Лехом Качиньским.

Это означало укрепление независимости и суверенитета Польши на международной арене, усиление экономики и социальной защищенности населения, а также поддержка стран «Восточного партнерства» с подразумевающимся активным сотрудничеством с Украиной , которая на тот момент уже усиленно боролась с российской агрессией.

Апелляция к населению с эмоциональными речами Ярослава Качиньского относительно незаконченного дела его трагически погибшего брата воспринималась значительной частью населения с одобрением.

Осознавая тот факт, что тема гибели Леха Качиньского — это глубоко политическое явление, руководство «Права и справедливости», намеренно или нет, использовало ее в собственных целях, оправдывая волей погибшего экс-президента часть своих действий.

Ввиду того, что среди польского населения была широко распространена теория заговора, говорящая о том, что Леха Качиньского намеренно убили, правительство «Права и справедливости» решило «поддаться» общественной воле и начать собственное, независимое расследование общенациональной трагедии.

При этом Смоленскую катастрофу в ПиС также активно использовали с целью удара по оппозиции. Например, выступая год назад на телеканале TVP Białystok, Ярослав Качиньский и вовсе заявил, что тогдашний польский премьер Дональд Туск несет, как минимум, моральную ответственность за Смоленскую катастрофу, а как максимум, ему следует объясниться за юридические аспекты того, что происходило после трагедии Ту-154М. С целью расследования данной трагедии правительством Польши в 2016 году была создана следственная подкомиссия, которой руководил экс-министр национальной обороны Антони Мацеревич. В ходе своей работы члены подкомиссии постоянно вызывали на допросы политиков уже из оппозиционной партии «Гражданская платформа».

При этом возможности следствия ограничены невозможностью исследовать обломки президентского Ту-154М, по сей день находящиеся в России. Требование об их возврате Польша выдвигает, начиная с 2013 года.

Окончательный отчет о причинах Смоленской катастрофы в правительстве обещают обнародовать на рубеже этого и следующего годов. На данный момент итогом нескольких лет работы правительственной следственной подкомиссии являлся вывод, говорящий о том, что перед падением самолет Леха Качиньского Ту-154М был поврежден взрывом, а взрывчатое вещество имело в своем составе тротил.

Результаты нового следствия бросают «тень» на Ежи Миллера , подписавшего результаты раннего расследования, оппозицию и в целом на экс-правительство Польши, которые косвенно становились виновниками произошедшего.

Они также обвинялись в сговоре с Владимиром Путиным , по приказу которого, по мнению теорий заговора, как раз-таки и подстроили убийство Леха Качиньского.

Торг с РФ

Отношения по линии Москва-Варшава, которые никогда не характеризовались высокой динамикой и теплотой, после событий 2010 года практически полностью свелись на нет.

В польском обществе, несмотря на результаты расследования, говорящего, что причиной катастрофы стали плохие погодные условия и столкновение с деревом, укоренилось мнение, что Владимир Путин являлся непосредственно виноватым в смерти Леха Качиньского. В результате дальнейшие двусторонние отношения оказались в тупике и находятся там по сей день.

Причиной тому является также осуждаемая Польшей военная агрессия РФ против Украины.

При этом тема Смоленска, ставшая «камнем раздора» между Варшавой и Москвой, способна принести РФ и дивиденды.

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Уже сегодня все популярнее становится мнение, что руководство Польши благодаря этому визиту сможет наконец-то разблокировать двусторонний диалог с РФ и заодно вернуть обломки Ту-154М.

Насколько реалистичен сценарий возврата обломков президентского авиалайнера в Польшу, пока неизвестно. Опыт показывает, что тема Смоленской катастрофы вызывает у правительства России нежелание общаться.

При этом можно с уверенностью прогнозировать, что если власти Польши будут и далее настроены вернуть Ту-154М, то перед этим им однозначно придется разморозить диалог и настроить понимание с РФ.

Остается лишь надеяться, что тема Украины в таких двусторонних отношениях или не будет затрагиваться вовсе, или только в позитивной для Киева форме.