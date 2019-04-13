Грушко: РФ примет все необходимые меры для нейтрализации угроз НАТО в черноморском регионе

Россия внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко

"Однозначно негативно, — сказал он, отвечая на вопрос, как Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. — Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе".

"Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование в альянсе по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать — продолжил он. — Наше глубокое убеждение заключается в том, что безопасность в этом регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран. Все необходимые инструменты для этого есть".

НАТО в последние месяцы усиливает военное присутствие в Черном море. С 9 по 13 апреля здесь проходят учения альянса "Морской щит — 2019". В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.