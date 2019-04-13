Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грушко: РФ примет все необходимые меры для нейтрализации угроз НАТО в черноморском регионе 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: nato.int
Россия внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Однозначно негативно, — сказал он, отвечая на вопрос, как Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. — Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе".
"Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование в альянсе по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать — продолжил он. — Наше глубокое убеждение заключается в том, что безопасность в этом регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран. Все необходимые инструменты для этого есть".
НАТО в последние месяцы усиливает военное присутствие в Черном море. С 9 по 13 апреля здесь проходят учения альянса "Морской щит — 2019". В них задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.
ТАСС: последние новости
Путин заработал в 2018 году почти 8,65 млн рублей, в среднем 720 тыс. в месяц Матвиенко назвала условие для возвращения делегации России в ПАСЕ Власти Москвы планируют отремонтировать более 20 кв. км дорог в 2019 году
Комментарии122
Политика , Александр Грушко , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не прячьтесь»: Порошенко обратился к Зеленскому227
В Лондоне произошло ЧП134
В России отменят военный призыв?
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы244
Пятницкий сделал заявление после скандала13
Видео
Пятницкий сделал заявление после скандала
Происшествия
Зеленский признает Донбасс?
В мире Конфликты
В Лондоне произошло ЧП
Происшествия Криминал
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле
Политика
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Африка
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Су-27СМ взлетел сквозь ливень и попал на видео
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение