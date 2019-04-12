В Канаде предложили отправить подлодки НАТО в Черное море

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости Крым. Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан, выступая на Киевском форуме по безопасности, призвал страны-участницы НАТО увеличить присутствие в Черном море, пишет РИА Новости.

"Мы говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут неожиданно появиться и в Черном море", — заявил парламентарий.

Он призвал страны НАТО увеличить объем технологий и вооружения, предоставляемых Киеву. Это, по мнению Безана, поможет Украине противостоять "российским войскам".

Депутат отметил, что западные страны обладают вооружениями, которые можно направить в зону конфликта в Донбассе. "Речь идет о противотанковых снарядах, стрелковом оружии", — сказал он.

Комментируя заявление канадского политика, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев подчеркнул, что такая ситуация может привести только к эскалации напряженности в Черном море.

"Ни к чему, кроме эскалации напряженности, это не приведет. А эскалация напряженности чревата тем, что что-то может случайно сорваться. И это всегда плохо. То есть в результате безопасность уменьшится, а не увеличится. Что касается самого канадского депутата, то он, скорее всего, не понимает, что предлагает. Кроме того, он — канадский… Украинская диаспора в Канаде обладает очень большим влиянием. И вполне возможно, что он хочет потрафить своим избирателям. Поэтому, как это часто бывает, политика сиюминутная затмевает у человека представление о долгосрочных последствиях его слов", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса 3-4 апреля согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

В МИД РФ считают, что альянс подталкивает Украину к новым провокациям. В качестве подтверждения ведомство привело слова американского постоянного представителя при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон, которая объяснила наращивание силы в регионе необходимостью "гарантированного прохождения украинских судов".