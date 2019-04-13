Вашингтону не удался блицкриг в Венесуэле, заявил Лавров

"Блицкриг" в Венесуэле Вашингтону не удался, но США не оставляют попыток свергнуть режим действующего президента Николаса Мадуро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима (США) там не удался, но цели свержения законного президента (Венесуэлы) американцы не отказываются", — сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо.

Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.