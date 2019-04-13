Советница Володина объяснила его дистанционное голосование

Дистанционное одобрение во втором чтении законопроекта об изоляции Рунета Вячеславом Володиным связано с оставленной в системе карточкой спикера Госдумы . Об этом заявила его советница Анастасия Кашеварова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 и 12 апреля находился в командировке в Саратове. Никто этого не скрывал, вы могли это прочитать и на сайте Госдумы, и в СМИ, которые освещали визит Володина. Но случился человеческий фактор, карточку председателя не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе. (Древней системе, которую давно пора заменить), — написала Кашеварова в своём Telegram-канале.

По её словам, виновных в произошедшем увольнять и наказывать не будут.

Сопровождавший в поездке Володина депутат Госдумы Николай Панков, который тоже якобы голосовал на заседании 11 апреля практически по всем вопросам, заявил, что действовал в рамках закона.

Согласно действующему регламенту я написал заявление о неучастии в пленарном заседании и сегодня, и до этого находился здесь (в Саратовской области. — News.ru)» — рассказал парламентарий 12 апреля в интервью ИА «Свободные новости».

Как писал News.ru, 11 апреля Вячеслав Володин и Николай Панков проголосовали за законопроект в «автономной работе» российского сегмента Интернета, находясь в сотнях километрах от здания на Охотном Ряду. Это противоречит принятым при Володине нормам парламентского регламента, отменившим голосование по доверенности.