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Советница Володина объяснила его дистанционное голосование 

News.ru + ещё 6 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Дистанционное одобрение во втором чтении законопроекта об изоляции Рунета Вячеславом Володиным связано с оставленной в системе карточкой спикера Госдумы. Об этом заявила его советница Анастасия Кашеварова.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 и 12 апреля находился в командировке в Саратове. Никто этого не скрывал, вы могли это прочитать и на сайте Госдумы, и в СМИ, которые освещали визит Володина. Но случился человеческий фактор, карточку председателя не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе. (Древней системе, которую давно пора заменить), — написала Кашеварова в своём Telegram-канале.
По её словам, виновных в произошедшем увольнять и наказывать не будут.
Сопровождавший в поездке Володина депутат Госдумы Николай Панков, который тоже якобы голосовал на заседании 11 апреля практически по всем вопросам, заявил, что действовал в рамках закона.
Согласно действующему регламенту я написал заявление о неучастии в пленарном заседании и сегодня, и до этого находился здесь (в Саратовской области. — News.ru)» — рассказал парламентарий 12 апреля в интервью ИА «Свободные новости».
Как писал News.ru, 11 апреля Вячеслав Володин и Николай Панков проголосовали за законопроект в «автономной работе» российского сегмента Интернета, находясь в сотнях километрах от здания на Охотном Ряду. Это противоречит принятым при Володине нормам парламентского регламента, отменившим голосование по доверенности.
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Комментарии
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , ИА "Свободные новости" , Саратов
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