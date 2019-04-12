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Путин: призыв в армию уйдет в прошлое 

ТАСС + ещё 4 25 минут назад
Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое.
"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое, — заявил он на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". — Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование".
Глава государства пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована. Президент заметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.
"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", — резюмировал он.
Отвечая на просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в которых можно проходить службу не теряя квалификации. Глава государства заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигают пяти человек на место.
В заключение Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.
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Комментарии19
Политика , Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Владимир Путин , Министерство обороны , НПО "Энергомаш"
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