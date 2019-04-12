Белорусская экономика и, возможно, сам белорусский режим могут не выдержать длительного прессинга со стороны восточного союзника
Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук» со стороны России. Тональность высказываний президента Белоруссии в отношении России не вяжется с отношениями союзных государств. Однако в Кремле относятся к этому «с пониманием» — так выразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии заявил, что «обнаглевшая» Россия «выкручивает руки» Минску. На заседании белорусского правительства Лукашенко возмутился ограничениями поставок белорусских продуктов на российский рынок.
10 апреля Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши, а в конце марта — импорт турецких груш через Белоруссию. По словам Лукашенко, закрытие российского продовольственного рынка для Минска равнозначно санкциям. Он также призвал не идти навстречу Москве в вопросе ремонта нефтепроводов. По словам белорусского лидера, прошлый ремонт проводили «в авральном порядке», чтобы не наносить ущерб России, ограничивая ее в доставке «главного экспортного продукта». С чем связано нынешнее обострение?
Комментарий Георгия Бовта:
Началось все с того, что в начале апреля Минск решил повысить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на 23%, объяснив это экологическими требованиями. Более того, под предлогом заботы о той же экологии белорусский президент фактически пригрозил перекрыть транспортировку российской нефти по этому трубопроводу. Потому что, мол, он изношен и нуждается в ремонте: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил он.
На самом деле это всего лишь продолжение начавшегося еще в прошлом году спора между Москвой и Минском о том, будет ли Москва компенсировать белорусской стороне ее потери от налогового маневра в нефтяной отрасли России. Ведь Россия будет постепенно уменьшать экспортную пошлину на нефть, увеличивая налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). К 2024 году экспортная пошлина будет обнулена. И тогда все НПЗ — как российские, так и белорусские — будут получать нефть по мировым ценам. Но если российские НПЗ могут рассчитывать на государственные субсидии во избежание роста топливных цен, то белорусские — нет.
Кроме того, при сокращении пошлины на нефть будет сокращаться и размер перечисляемой из российского в белорусский бюджет так называемой перетаможки. Согласно этому порядку, при экспорте через Белоруссию 6 млн тонн нефти российскими компаниями в европейские страны экспортная пошлина от этого объема идет не в российский, а в белорусский бюджет. В прошлом году размер такой выплаты составил примерно 770,9 млн долларов. Однако снижение экспортной пошлины будет означать и сокращение этих выплат от перетаможки.
И вот, не сумев договориться с Москвой о компенсации за налоговый маневр, Лукашенко повысил тариф за прокачку нефти. И тут же получил «асимметричный ответ» яблоками и грушами. При этом нефтяной транзит по трубопроводу «Дружба» вовсе не является для России безальтернативным: во-первых, увеличиваются поставки нефти в Азию, что даже выгоднее, во-вторых, на западном направлении все больше задействованы порты в Новороссийске и Ленинградской области.
Поэтому Лукашенко может сотрясать воздух гневными тирадами сколько угодно, однако «козырей» у него на переговорах с Россией не так уж много. К примеру, Лукашенко весьма ограничен в том, чтобы начать серьезное сближение с Западом, усилив на сей счет шантаж по отношению к Москве. Такое сближение окажется попросту опасным для самого белорусского режима. Хотя отдельные элементы такого шантажа неизменно в его политике присутствуют. А посему в Москве весьма снисходительно относятся к таким эскападам эмоционального соседа, предпочитая на них не отвечать, тем более что и сам белорусский президент все же ни разу не перешел на личности.
От Минска по-прежнему ждут определенных шагов в плане углубления интеграции, как это прописано в Союзном договоре 1999 года. Ждать в Москве могут еще довольно долго. До 2024 года еще далеко. Именно тогда, по истечении срока президентских полномочий Владимира Путина, может быть востребован вариант политического транзита в России через интеграцию в рамках Союзного государства и, соответственно, российскую конституционную реформу. А вот белорусская экономика и, возможно, сам белорусский режим могут не выдержать столь длительного прессинга со стороны восточного союзника. Поэтому гневные, но не персонифицированные тирады в адрес «обнаглевшей» России будут перемежаться с личными встречами двух президентов, во время которых Александр Григорьевич будет разговаривать с Владимиром Владимировичем совсем в другом тоне.