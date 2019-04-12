Александр Лукашенко гневается от бессилия. Комментарий Георгия Бовта

Белорусская экономика и, возможно, сам белорусский режим могут не выдержать длительного прессинга со стороны восточного союзника

Кремль не согласился с заявлением Лукашенко о «выкручивании рук» со стороны России . Тональность высказываний президента Белоруссии в отношении России не вяжется с отношениями союзных государств. Однако в Кремле относятся к этому «с пониманием» — так выразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Ранее президент Белоруссии заявил, что «обнаглевшая» Россия «выкручивает руки» Минску . На заседании белорусского правительства Лукашенко возмутился ограничениями поставок белорусских продуктов на российский рынок.

10 апреля Россельхознадзор запретил ввозить яблоки и груши, а в конце марта — импорт турецких груш через Белоруссию. По словам Лукашенко, закрытие российского продовольственного рынка для Минска равнозначно санкциям. Он также призвал не идти навстречу Москве в вопросе ремонта нефтепроводов. По словам белорусского лидера, прошлый ремонт проводили «в авральном порядке», чтобы не наносить ущерб России, ограничивая ее в доставке «главного экспортного продукта». С чем связано нынешнее обострение?

Комментарий Георгия Бовта:

Началось все с того, что в начале апреля Минск решил повысить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» на 23%, объяснив это экологическими требованиями. Более того, под предлогом заботы о той же экологии белорусский президент фактически пригрозил перекрыть транспортировку российской нефти по этому трубопроводу. Потому что, мол, он изношен и нуждается в ремонте: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил он.

На самом деле это всего лишь продолжение начавшегося еще в прошлом году спора между Москвой и Минском о том, будет ли Москва компенсировать белорусской стороне ее потери от налогового маневра в нефтяной отрасли России. Ведь Россия будет постепенно уменьшать экспортную пошлину на нефть, увеличивая налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). К 2024 году экспортная пошлина будет обнулена. И тогда все НПЗ — как российские, так и белорусские — будут получать нефть по мировым ценам. Но если российские НПЗ могут рассчитывать на государственные субсидии во избежание роста топливных цен, то белорусские — нет.

Кроме того, при сокращении пошлины на нефть будет сокращаться и размер перечисляемой из российского в белорусский бюджет так называемой перетаможки. Согласно этому порядку, при экспорте через Белоруссию 6 млн тонн нефти российскими компаниями в европейские страны экспортная пошлина от этого объема идет не в российский, а в белорусский бюджет. В прошлом году размер такой выплаты составил примерно 770,9 млн долларов. Однако снижение экспортной пошлины будет означать и сокращение этих выплат от перетаможки.

И вот, не сумев договориться с Москвой о компенсации за налоговый маневр, Лукашенко повысил тариф за прокачку нефти. И тут же получил «асимметричный ответ» яблоками и грушами. При этом нефтяной транзит по трубопроводу «Дружба» вовсе не является для России безальтернативным: во-первых, увеличиваются поставки нефти в Азию, что даже выгоднее, во-вторых, на западном направлении все больше задействованы порты в Новороссийске и Ленинградской области.

Поэтому Лукашенко может сотрясать воздух гневными тирадами сколько угодно, однако «козырей» у него на переговорах с Россией не так уж много. К примеру, Лукашенко весьма ограничен в том, чтобы начать серьезное сближение с Западом, усилив на сей счет шантаж по отношению к Москве. Такое сближение окажется попросту опасным для самого белорусского режима. Хотя отдельные элементы такого шантажа неизменно в его политике присутствуют. А посему в Москве весьма снисходительно относятся к таким эскападам эмоционального соседа, предпочитая на них не отвечать, тем более что и сам белорусский президент все же ни разу не перешел на личности.