Понятие «дачный дом» исчезнет из законодательства

Из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) исключат понятие «дачный дом». Закон, который полностью исключает этот термин, вступает в силу 12 апреля.

Ранее понятие «дачный дом» уже перестало фигурировать во всех федеральных законах, кроме КоАП. В статье 9.16 «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» содержится норма, согласно которой за непредставление предложений установить счётчики энергоресурсов собственникам дачных и садовых домов устанавливается штраф.

В связи с этим, закон, разработанный депутатами Госдумы во главе с председателем Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым , совсем исключает из КоАП такое понятие, как «дачный дом».

В июле 2017 года президент подписал Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», который упразднил дачные товарищества. С 1 января 2019 года в стране функционируют только огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества.

По данным Союза садоводов России, в стране функционирует около 100 тыс. садоводческих объединений, а собственниками участков числятся порядка 20 млн россиян.