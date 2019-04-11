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Комиссия Совета Федерации обсудит задержание Ассанжа 25 апреля 

Парламентская газета 12 часов назад
Комиссия Совета Федерации по информационной политике обсудит на заседании 25 апреля ситуацию с арестом основателя информационного портала Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом в четверг сообщил глава комиссии Алексей Пушков.
Ранее 11 апреля Джулиан Ассанж был задержан полицией Лондона, после того как Эквадор, в посольстве которого он укрывался с 2012 года, решил отказать ему в убежище. В США его подозревают в «сговоре с целью компьютерного взлома».
Сенатор считает, что Ассанж, публикуя сведения на портале Wikileaks, действовал как журналист, и попытка судить его за публикацию материалов, полученных им от его источника, является грубейшим нарушением его прав.
Пушков сообщил, что в настоящее время комиссия также собирает данные о нарушениях прав российских журналистов на Украине, которые не были допущены к освещению выборов президента в стране. По его словам, если удастся собрать необходимые данные в срок, то будет обсуждён и этот вопрос.
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Комментарии4
Политика , Видео , В мире , Криминал , Происшествия , Алексей Пушков , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Совет Федерации , Эквадор
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