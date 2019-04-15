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Киселёв отреагировал на яркое выступление Лукашенко 

Вести.Ru + ещё 19 33 минуты назад
Нельзя не заметить яркого выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко перед своим правительством. Он, правда, перепутал морковь и огурцы с яблоками и грушами, но зато почему-то решил остановить на ремонт вполне себе работоспособный нефтепровод "Дружба", досадив тем самым России.
"То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", — пожаловался Лукашенко.
И далее в этой связи — уже про нефтепровод в Европу: "И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть. Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссии, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки. Мы должны принимать соответствующие меры. Нас все время бьют в левую щеку — мы подставляем правую".
Чтобы понять, что произошло, нужно обратиться к предыстории вопроса. Накануне заявления Лукашенко Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии. Запрет будет действовать с 12 апреля и "до урегулирования сложившейся ситуации".
Вот причина. "На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой плодоовощная продукция, поступающая из Белоруссии с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки, упакована в одинаковую тару и сходна по видовому и сортовому составу плодоовощной продукции, которую производят белорусские предприятия. Таким образом, у Россельхознадзора есть все основания полагать, что Белоруссия сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской", — это из официального комментария Россельхознадзора по объявленному запрету на яблоки и груши.
В день заявления Лукашенко о моркови и огурцах, а также с переходом на нефтепровод "Дружба" Кремль отреагировал умиротворяющими словами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: "Безусловно, мы все-таки сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений. Хотя порой и с пониманием относимся, скажем так, к эмоциональным репликам, именно также исходя из очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений. Существуют определенные темы, по которым нет окончательного понимания на двусторонней основе. Это темы коммерческого характера, связанные с экономикой. Продолжается двусторонняя работа по выходу на это совместное понимание. Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия Белоруссии, нашим белорусским братьям. Но в то же время остается на повестке дня еще ряд вопросов, которые требуют решения, в том числе вопросов существенных. Но мы не можем согласиться, что это все можно ассоциировать с санкциями или "выкручиванием рук".
Что же касается нефтепроводов, то эмоции охлаждает спокойная позиция "Транснефти". "Я хочу ответственно заявить, что наши белорусские коллеги имеют полную достоверную картину о техническом состоянии трубопроводов, проходящих по территории республики. И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии. А подавляющее большинство выявленных дефектов может быть устранено без снижения рабочего давления и тем более не в аварийных режимах. При необходимости для оказания содействия нашим коллегам в устранении дефектов можем предложить 16 оснащенных всем необходимым бригад, которыми располагает ближайшее к ним предприятие "Транснефть-Дружба", находящееся в Брянске", — заяви глава "Транснефти" Николай Токарев.
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Политика , Видео , Николай Токарев , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Россельхознадзор , Транснефть
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