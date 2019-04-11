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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг
RT на русском
4 часа назад
Комментарии
Официальный представитель
МИД России
Мария Захарова
проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики. RT ведёт прямую трансляцию.
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