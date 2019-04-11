Путин задал направления работы для силовых ведомств

Приоритетами в работе ФСИН должна стать гуманизация условий содержания людей в местах лишения свободы, ФСБ должна сконцентрироваться на выявлении законспирированных ячеек экстремистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения.

«Отмечу и приоритеты ФСИН. Это внедрение передовых систем охраны и надзора, а также современных, гуманных стандартов содержания людей в местах лишения свободы. Обращаю внимание на важность качественного исполнения альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией человека от общества», — передает его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что велика ответственность у ФСБ, которая должна совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную деятельность и продолжать борьбу с экстремизмом и терроризмом.

«Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом, сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов», — сказал Путин.

Говоря о работе Службы внешней разведки, он указал на необходимость системной работы и на «высочайшую компетентность ее сотрудников». По его словам, важно умение сотрудников СВР «мыслить стратегически и на годы вперед, опираясь на выверенную информацию», а также давать прогнозы о развитии событий в ключевых регионах мира и выявлять потенциальные угрозы для России.

Перед прокуратурой Путин поставил задачу жесткого контроля за расходованием средств на национальные проекты.

«Прежде всего, это надзор за точным и единообразным применением законов, это защита прав граждан в сфере предпринимательства, трудовых отношений, при реализации социальных программ», — сказал Путин.

Следственный комитет он призвал строго соблюдать требования законодательства.

«Расследуя сложные дела, добиваясь возмещения причиненного ущерба, следователи должны опираться только на закон, строго соблюдать установленные уголовно-процессуальным кодексом сроки расследования, процедуры следственных действий, права всех участников процесса», — сказал Путин.

Он отметил важную роль СК в борьбе с коррупцией и преступностью.

От МЧС президент потребовал внимательно следить за ситуацией в регионах, которым угрожают в этом году наводнения и природные пожары, передает ТАСС.

«С учетом наступающего летнего периода прошу самым тщательным образом организовать мониторинг ситуации в регионах, которые могут столкнуться с угрозой паводков и пожаров», — сказал Путин.

Он призвал активно внедрять в работу МЧС современные методы прогнозирования рисков и предупреждения ЧС. Путин в целом высоко оценил работу спасателей.