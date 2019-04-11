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Путин задал направления работы для силовых ведомств 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приоритетами в работе ФСИН должна стать гуманизация условий содержания людей в местах лишения свободы, ФСБ должна сконцентрироваться на выявлении законспирированных ячеек экстремистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения.
«Отмечу и приоритеты ФСИН. Это внедрение передовых систем охраны и надзора, а также современных, гуманных стандартов содержания людей в местах лишения свободы. Обращаю внимание на важность качественного исполнения альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией человека от общества», — передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что велика ответственность у ФСБ, которая должна совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную деятельность и продолжать борьбу с экстремизмом и терроризмом.
«Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом, сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов», — сказал Путин.
Говоря о работе Службы внешней разведки, он указал на необходимость системной работы и на «высочайшую компетентность ее сотрудников». По его словам, важно умение сотрудников СВР «мыслить стратегически и на годы вперед, опираясь на выверенную информацию», а также давать прогнозы о развитии событий в ключевых регионах мира и выявлять потенциальные угрозы для России.
Перед прокуратурой Путин поставил задачу жесткого контроля за расходованием средств на национальные проекты.
«Прежде всего, это надзор за точным и единообразным применением законов, это защита прав граждан в сфере предпринимательства, трудовых отношений, при реализации социальных программ», — сказал Путин.
Следственный комитет он призвал строго соблюдать требования законодательства.
«Расследуя сложные дела, добиваясь возмещения причиненного ущерба, следователи должны опираться только на закон, строго соблюдать установленные уголовно-процессуальным кодексом сроки расследования, процедуры следственных действий, права всех участников процесса», — сказал Путин.
Он отметил важную роль СК в борьбе с коррупцией и преступностью.
От МЧС президент потребовал внимательно следить за ситуацией в регионах, которым угрожают в этом году наводнения и природные пожары, передает ТАСС.
«С учетом наступающего летнего периода прошу самым тщательным образом организовать мониторинг ситуации в регионах, которые могут столкнуться с угрозой паводков и пожаров», — сказал Путин.
Он призвал активно внедрять в работу МЧС современные методы прогнозирования рисков и предупреждения ЧС. Путин в целом высоко оценил работу спасателей.
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Политика , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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