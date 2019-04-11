Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

За считанные дни до второго тура президентских выборов на Украину пришел Путин . Его изображения развешены сегодня во всех крупных городах страны, их распространяют по всем подъездам на красочной обложке газеты, официальный тираж которой составляет четыре миллиона экземпляров. По иронии судьбы эту грандиозную пиар-кампанию российского президента организовало самое антироссийское правительство в украинской истории.

Билборды, которые стали сейчас главной темой обсуждения постсоветского интернета, были подготовлены предвыборным штабом Петра Порошенко и одобрены непосредственно президентом. Российский лидер изображен на них лицом к лицу со своим украинским визави, в сопровождении лаконичной надписи: «21 апреля. Решающий выбор». А это как бы подразумевает, что в день голосования украинцам придется выбирать между Петром Порошенко и Владимиром Путиным — под которым очевидно подразумевается лидирующий во всех социологических опросах кандидат Владимир Зеленский

Эта массированная рекламная кампания с участием Путина по-настоящему шокировала даже украинцев, которые привыкли к предвыборному безумию своих кандидатов. Для начала: действия президентских пиарщиков грубо нарушают сразу две нормы предвыборного закона — он требует испрашивать предварительное согласие у размещенного на политической рекламе лица, и в принципе запрещает использовать в ней изображения иностранных граждан.

Конечно, жители Украины давно привыкли к тому, что власть с особым цинизмом игнорирует законодательство. Однако попытки выставить Зеленского пророссийским политиком откровенно нелепы — поскольку он явно не имеет с Путиным ничего общего, кроме имени.

Шоумен из Кривого Рога всегда последовательно поддерживал Евромайдан и АТО, дружески общается с генсеком НАТО , расточает комплименты «американской» и.о. министра Ульяне Супрун, собирается назначить на пост Генпрокурора еще одну гражданку США Марту Борщ, а также требует привлечь Вашингтон и Лондон к прямым переговорам относительно будущего Донбасса.

Но дело не только в этом. Сам факт того, что образ предельно демонизированного националистической пропагандой Путина распространяется по всей Украине по инициативе украинского президента, выглядит сюрреализмом даже в глазах его профессиональных политических агитаторов. Одна из них, блогер-«порохобот» Ольга Симсон даже посчитала скандальную рекламу провокацией штаба Зеленского, и публично обратилась к советнику Петра Порошенко Юрию Бирюкову с требованием немедленно снять путинские портреты. Мэр областного центра Черкассы Анатолий Бондаренко пообещал немедленно демонтировать в своем городе эти «аморальные» билборды. А патриотическая журналистка Екатерина Золотарева назвала случившееся «дичайшим самострелом» президентской команды. И заключила:

«Нет такого дна, которого не могли бы пробить президентские технологи и пиарщики».

Что же касается остальных украинских комментаторов, то они откровенно потешались над инициативой провластных пиарщиков. Известный оппозиционный адвокат Андрей Портнов иронично заметил, что согласно логике Порошенко тридцать процентов украинских избирателей, которые голосовали в первом туре за кандидата Зеленского, отдали свои голоса российскому президенту. А вероятное поражение президента, которое ожидается социологами по итогам следующего этапа голосования — если этому не помешают «непредвиденные обстоятельства» в виде фальсификаций и провокаций — автоматически станет победой Владимира Путина. Что поставит украинских патриотов в совсем уже неудобное положение.

Шутки шутками, но следует констатировать — за последние годы украинская власть действительно превратилась в эффективного и энергичного пиар-агента российского лидера. Президент Порошенко, который в прежние, домайдановские времена угодливо расшаркивался перед Путиным во время его официальных встреч с украинскими чиновниками и развернул в России кондитерский бизнес, попытался создать из своего кремлевского коллеги символ абсолютного зла, в буквальном смысле запугивая им украинцев.

В результате киевская пропаганда обрушивалась на Путина в ежедневном режиме, постепенно превращая его в злое божество местного националистического пантеона, и наделяла своего врага поистине сверхчеловеческими чертами — обвиняя российского президента во всех проблемах и бедах своей страны.

Увы, Петр Порошенко явно не учил в советском вузе диалектику Гегеля — и не учел, что этот оголтелый черный пиар может в итоге сработать против него самого. Основная часть населения Украины, которое полностью разочаровано властью, настроена поддержать против Порошенко кого угодно — и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них были бы вполне готовы увидеть в качестве этой альтернативы самого Владимира Путина.

А раз так, отчаянная кампания президентских технологов скорее работает в актив кандидата Зеленского, обеспечивая ему поддержку известной части колеблющегося «пророссийского» электората, который в основном проголосовал в первом туре за Александра Вилкула Юрия Бойко . Хотя следует повториться: это не дает повода говорить о каких-то прокремлевских симпатиях самого «Кандидата Зе», или же маячащего за его спиной олигарха Игоря Коломойского — который выступил в 2014 году одним из главных спонсоров одиозных националистических «добробатов».

Стоит напомнить: предвыборная кампания Петра Порошенко началась в декабре 2018 года с пафосного лозунга «Геть від Москви!» — который тоже красовался тогда на всех билбордах страны — а заканчивается тем, что ее улицы увешаны путинскими портретами. Конечно, Банковая наверняка настроена вести борьбу до конца, зубами хватаясь за ускользающую из рук власть — и может пойти ради нее буквально на все.

Однако пока дело идет к тому, что человек по имени Владимир может оказаться во главе Украины. И это будет самым комичным завершением антипутинского джихада Петра Порошенко, который войдет в историю как главный украинский пиарщик Путина.