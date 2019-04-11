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Названы катастрофы, ожидающие Россию в ближайшие месяцы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Вначале — актуальные новости. Как сообщил целый ряд СМИ, Россию назвали (признали, объявили) небоеспособной против США в Арктике.
В эти гулкие заголовки, естественно, упакован довольно дохлый контент. А именно: есть один конкретный отставник-подводник, хоронящий российский подводный флот примерно уже два десятилетия и периодически вылезающий из ЖЖ в прессу для оглашения катастрофических мнений на заданную тему (американские самолеты научились видеть наши подлодки подо льдом, американцы начали делать подлодки, невидимые для нас, — это все его хиты).
Так вот. Отставник на днях был в очередной раз привлечен в СМИ, чтобы рассказать об очередной катастрофе Родины. Катастрофа в том, что, по данным отставника, конкретные российские торпеды "до последнего времени" не испытывались в подледных условиях с включенным блоком самонаведения. Все.
Что тут по-настоящему интересно.
У отечественных СМИ есть целая армия актуальных паникеров по вызову. Есть паникер по флоту и есть паникер по космосу с авиацией. Есть паникеры по сельскому хозяйству (сейчас, правда, их стало поменьше — но они были чрезвычайно актуальны на заре импортозамещения. Вы помните: "у нас нет семенного фонда, все потеряно, мы уже живы только по милости Запада"). Есть специальный паникер по Крымскому мосту, у которого мост время от времени доживает последние часы. Есть паникеры по Курилам, паникеры по Сибири, паникеры по китам и паникеры по котам.
И все эти паникеры, повторим, — актуальные.
То есть мы, цинично говоря, можем прогнозировать "экспертные" катастрофы, которые ждут Россию на страницах отечественных и зарубежных СМИ.
Почему сейчас, например, всплыл подледный паникер?
Потому что в Санкт-Петербурге 9 — 10 апреля проходил Арктический форум. А значит, сенсация о беспомощности России против белого господина в Арктике была в тему.
Форум закончился, и арктическая беспомощность уже не нужна. Нужны новые.
Скажем, накануне второго тура украинских выборов мы узнаем, что Украина может при поддержке НАТО хоть завтра отбить Крым, Донбасс, Кавказ и Кузбасс, "потому что ВСУ приняли на вооружение "убийцу русских танков" (не спрашивайте, что это такое), а противопоставить им нечего.
Восемнадцатого апреля президент России встречается с деловыми кругами Франции. Это значит, что нас ждет специальный эксперт с сенсацией на тему "Как Россия безнадежно теряет перспективу и оттуда бегут иностранные инвесторы".
Двадцать шестого — двадцать седьмого апреля Путин отправится в Китай, а значит, неизбежен актуальный паникер и заголовки "Россию признали неспособной защититься от китайского вторжения".
Летом к нам, возможно, прибудет смешливый руководитель Северной Кореи — это отличный повод для заголовков "Россию назвали возможным полигоном для захоронения северокорейских ядерных отходов".
Руководитель Турции Р. Т. Эрдоган заявил, что комплексы С-400 "Триумф" будут, возможно, закуплены уже в июне. Ждем текстов о том, что "Российские комплексы С-400 не имеют шансов против американских Patriot".
Ну и так далее.
Говоря проще, Родина будет каждый день гибнуть, как никогда раньше. Не потому даже, что в медиапространстве сидят какие-то специальные враги, стремящиеся внушить гражданам уныние и раскрасить небо над ними в пятьдесят оттенков коричневого.
А просто потому, что любая горячая тема по законам современного медиапространства должна идти целым пакетом, призванным зацепить всех. Вместе с новостями о том, что на самом деле делает Россия в Арктике, идут заявления и о том, что она там доминирует и всех порвет, и о том, что она безнадежно беспомощна (есть же прослойка читателей-катастрофилов, которых ни на скучную реальность, ни на позитив не подманишь). В идеале какой-нибудь куплетист должен еще спеть об этом ироничное на ютубе (у этого жанра своя аудитория), а в сетях должны появиться горькие мемы, где фото Анадыря 1908 года будут сопоставлены с фото Анкориджа 2019 года и снабжены подписью "Россия — арктическая держава".
Все это приводит нас, строго говоря, к довольно печальному выводу.
Несмотря на то что в открытом доступе имеется практически любая информация, уже сегодня владение реальной повесткой является прерогативой "избранной" в некотором смысле аудитории.
А именно — той, которая ради получения объективной картины способна а) читать то, что ей читать скучно, и б) читать то, что лично ей читать дискомфортно и не очень приятно.
И в этой ситуации виновных (условных "оболванивателей масс") найти так же трудно, как и в случае с ожирением граждан во всех мало-мальски благополучных странах.
Условный фастфуд не виноват, что у него дешево и сладко.
Просто очень трудно приучить себя "не жрать".
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Политика , Статьи , НАТО , США
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