«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко

Ранее Лукашенко прокомментировал новости о запрете ввоза в Россию белорусских яблок и груш. Он сравнил действия российских коллег с санкциями и призвал своих министров принять «соответствующие меры». По мнению Лукашенко, в России «настолько обнаглели, что начинают выкручивать руки» белорусам.

«Мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. Никакие санкции Россия не вводит», — возразил Песков.

Лукашенко заявлял, что Белоруссия должна прекратить «подставлять щеку» и поручил остановить нефтепроводы с российской нефтью, если им требуется ремонт, вне зависимости от возможного ущерба для РФ.

Президент рассказал, что в прошлом году Минск не стал закрывать аварийные нефтепроводы, чтобы Россия не понесла ущерба. Однако Москва, по его мнению, не заботится об интересах белорусских партнеров.