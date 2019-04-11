Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко 

Рамблер + ещё 27 2 часа назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением белорусского лидера Александра Лукашенко и заверил, что Россия не вводит против Белоруссии продуктовых санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Лукашенко прокомментировал новости о запрете ввоза в Россию белорусских яблок и груш. Он сравнил действия российских коллег с санкциями и призвал своих министров принять «соответствующие меры». По мнению Лукашенко, в России «настолько обнаглели, что начинают выкручивать руки» белорусам.
«Мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. Никакие санкции Россия не вводит», — возразил Песков.
Лукашенко заявлял, что Белоруссия должна прекратить «подставлять щеку» и поручил остановить нефтепроводы с российской нефтью, если им требуется ремонт, вне зависимости от возможного ущерба для РФ.
Президент рассказал, что в прошлом году Минск не стал закрывать аварийные нефтепроводы, чтобы Россия не понесла ущерба. Однако Москва, по его мнению, не заботится об интересах белорусских партнеров.
Накануне, 10 апреля, Россельхознадзор запретил ввозить в страну белорусские яблоки и груши. Причиной запрета стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию пытались ввезти фрукты из санкционных стран.
Комментарии108
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Россельхознадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР6
Помощника депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме6
Коллектор пригрозил изнасиловать жену должника58
Грозит смертная казнь: выдадут ли Ассанжа властям США36
Пригожин обратился к защитившей Путина Волочковой1
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Массовая зарядка строителей попала на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение