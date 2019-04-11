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«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией 

Рамблер 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что добро, которое делает его страна для России, постоянно «оборачивается злом». Об этом сообщается на сайте главы государства.
Такое заявление Лукашенко сделал на совещании с руководством Совета министров. Президент рассказал, что в прошлом году Минск не стал закрывать аварийные нефтепроводы, чтобы Россия не понесла ущерба.
Теперь, по его словам, Белоруссия жертвовать своими интересами не будет.
Президент поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко «поставить на ремонт» нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, если это необходимо.
«Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер сравнил некоторые действия его российских коллег с санкциями. Он отметил, что Россия часто запрещает ввоз белорусской продукции и закрывает для страны рынок.
«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — возмутился президент.
Накануне, 10 апреля, Россельхознадзор запретил ввозить в страну белорусские яблоки и груши. В ведомстве заявили, что в начале месяца на границе задержали 36 машин с фруктами якобы белорусского происхождения без документов.
Причиной запрета стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию пытались ввезти фрукты из санкционных стран. Запрет будет действовать с 12 апреля.
Комментарии187
Политика , Видео , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Россельхознадзор , Минск
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