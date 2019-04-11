«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании с руководством Совета министров. Президент рассказал, что в прошлом году Минск не стал закрывать аварийные нефтепроводы, чтобы Россия не понесла ущерба.

Теперь, по его словам, Белоруссия жертвовать своими интересами не будет.

Президент поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко «поставить на ремонт» нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, если это необходимо.

«Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер сравнил некоторые действия его российских коллег с санкциями. Он отметил, что Россия часто запрещает ввоз белорусской продукции и закрывает для страны рынок.

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — возмутился президент.

Накануне, 10 апреля, Россельхознадзор запретил ввозить в страну белорусские яблоки и груши. В ведомстве заявили, что в начале месяца на границе задержали 36 машин с фруктами якобы белорусского происхождения без документов.

Причиной запрета стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию пытались ввезти фрукты из санкционных стран. Запрет будет действовать с 12 апреля.