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Слуцкий заявил, что ПАСЕ одними призывами не может вернуть делегацию России 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом к России сформировать делегацию "приоткрывает окно возможностей" для выхода из кризиса, но без поправок в регламент не может обеспечить немедленного возвращения российских депутатов и сенаторов в Страсбург.
"Резолюция ПАСЕ по докладу Тини Кокса (Нидерланды) может стать позитивным шагом ассамблеи в сторону России, но ее принятие вовсе не означает что мы завтра ворвемся обратно в ПАСЕ. Я бы сказал — это новое окно возможностей для преодоления кризиса", — сказал Слуцкий журналистам в среду.
Он пояснил, что вместе с призывом сформировать делегацию, "в докладе есть пассаж о создании между ПАСЕ и Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) специальной конструкции, которая для тупиковых ситуаций и стран, находящихся в сложном положении, предусматривает механизм, где решение перемещаются в КМСЕ".
"В рамках подобной конструкции на ближайшем заседании Постоянного комитета ассамблеи может быть вынесен доклад, который позволит исключить из регламента ПАСЕ по рекомендации КМСЕ, дискриминационную норму о лишении полномочий национальных делегаций или их части. Только в этом случае — и никаком больше другом — наше возвращение в Страсбург становится возможным", — подчеркнул Слуцкий.
Глава комитета указал, что "если ПАСЕ будет готова к такому сценарию, тогда возможно будет говорить о формировании делегации и возвращении к вопросу о возобновлении взносов". "Свои условия мы не отменяем. Делегация вернется в ПАСЕ только после отмены санкционных статей регламента", — заключил Слуцкий.

ПАСЕ и Россия

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы (СЕ) и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ. За принятие резолюции проголосовали 105 парламентариев, против — 30, воздержались 16 человек.
Как утверждается в резолюции, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации". "В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ", — заявляется в резолюции.
В документе также содержится предложение сформировать новый трехсторонний механизм (ПАСЕ, комитет министров, генсек Совета Европы) по реагированию на нарушения государствами-членами своих обязательств. Раньше по Уставу прерогатива решать судьбу страны в Совете Европы принадлежала комитету министров. Теперь автор доклада Тини Кокс предлагает расширить эту возможность и включить сюда и ПАСЕ. Предполагается, что в ближайшее время будет определена временная и общая конфигурация.
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Комментарии
Политика , В мире , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Правительство РФ , Нидерланды
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