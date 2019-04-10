Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Резолюцию ПАСЕ с призывом к России сформировать делегацию можно воспринимать положительно, но без поправок в устав возможность санкций в адрес РФ сохраняется, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
ПАСЕ на апрельской сессии в среду большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
"В этих призывах на самом деле нет ничего нового. Однако в целом резолюция — шаг в правильном направлении, так как признает равенство уставных органов Совета (Комитет министров и Парламентская ассамблея) и необходимость создания механизмов согласования возможных решений по ограничению прав государств-членов только через совместные процедуры", — отметил Косачев.
Тем самым пусть не прямо, но косвенно признаётся, что "предыдущими решениями по ограничению полномочий российской делегации ПАСЕ вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы в целом", добавил он. "Таким образом, логику этой резолюции можно только приветствовать. Но пока это всего лишь рекомендация, то есть в лучшем случае скорее политическое, нежели чем юридическое решение", — отметил Косачев.
И для придания этой логике необратимого правового характера потребуются изменения в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ. "Без этого возможность воспроизводства и тиражирования дискриминационных решений ПАСЕ будет сохраняться, и это не устранит проблему правил процедуры ПАСЕ, из-за которой Федеральное собрание России в последние годы воздерживается от запроса полномочий для своей делегации в ПАСЕ", — заключил Косачев.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва — один из основных плательщиков в бюджет СЕ — приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октябре 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации предпримут меры по ее исключению. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ПАСЕ и приостановку выплат, Россия продолжила работу по принятию конвенций Совета Европы.
Последние новости
Газпром увел миллиарды евро из-под носа у Украины Путин назвал бандитом поправившего его переводчика Дебаты под угрозой срыва. Порошенко готовит удар по Зеленскому
Комментарии
Политика , В мире , Сергей Лавров , Константин Косачев , МИД , Совет Европы , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ5
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
ОАЭ нацелились на российский «Союз»
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран3
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение