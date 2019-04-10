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Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России 

РИА Новости 21 час назад
Резолюцию ПАСЕ с призывом к России сформировать делегацию можно воспринимать положительно, но без поправок в устав возможность санкций в адрес РФ сохраняется, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
ПАСЕ на апрельской сессии в среду большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
"В этих призывах на самом деле нет ничего нового. Однако в целом резолюция — шаг в правильном направлении, так как признает равенство уставных органов Совета (Комитет министров и Парламентская ассамблея) и необходимость создания механизмов согласования возможных решений по ограничению прав государств-членов только через совместные процедуры", — отметил Косачев.
Тем самым пусть не прямо, но косвенно признаётся, что "предыдущими решениями по ограничению полномочий российской делегации ПАСЕ вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы в целом", добавил он. "Таким образом, логику этой резолюции можно только приветствовать. Но пока это всего лишь рекомендация, то есть в лучшем случае скорее политическое, нежели чем юридическое решение", — отметил Косачев.
И для придания этой логике необратимого правового характера потребуются изменения в уставе Совета Европы и в регламенте ПАСЕ. "Без этого возможность воспроизводства и тиражирования дискриминационных решений ПАСЕ будет сохраняться, и это не устранит проблему правил процедуры ПАСЕ, из-за которой Федеральное собрание России в последние годы воздерживается от запроса полномочий для своей делегации в ПАСЕ", — заключил Косачев.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва — один из основных плательщиков в бюджет СЕ — приостанавливает выплату своего взноса в организацию в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в октябре 2018 года, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет остаться в Совете Европы и уйдет только в том случае, если другие страны-члены организации предпримут меры по ее исключению. Несмотря на сложившуюся ситуацию с ПАСЕ и приостановку выплат, Россия продолжила работу по принятию конвенций Совета Европы.
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Политика , Видео , В мире , Сергей Лавров , Константин Косачев , МИД , Совет Европы , Совет Федерации , РИА Новости
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