Россия готова услышать призыв ПАСЕ, но вернется только на условиях равноправного диалога, права делегаций не должны быть ущемлены, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
"Мы готовы услышать призыв и подтверждаем, что готовы к диалогу, но мы хотим, чтобы и нас слышали. И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах… Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права", — сказал Чепа.
Политик уточнил, что не должно быть "никаких дискриминаций ни в отношении России, ни в отношении других стран".