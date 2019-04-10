В Госдуме назвали условие возвращения России в ПАСЕ

ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы

"Мы готовы услышать призыв и подтверждаем, что готовы к диалогу, но мы хотим, чтобы и нас слышали. И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах… Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права", — сказал Чепа.

Политик уточнил, что не должно быть "никаких дискриминаций ни в отношении России, ни в отношении других стран".